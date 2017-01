Droga e sexo gay motivaram crime

Na noite do crime - presume-se que tenha sido dia 3 de abril -, depois de já terem consumido drogas, Simon pediu com insistência para terem sexo mas Eugénio terá recusado. Começou então uma discussão, que só terminou com o jovem a golpear mortalmente a vítima com uma lança.



A PSP contactou de imediato a GNR local, que se dirigiu à habitação da vítima, em Alcoutim, onde descobriram o corpo de Simon Carley-Pocock.



Depois de mais umas perguntas, Eugénio acabou por confessar o crime aos próprios agentes da PSP. Disse que tinha ido passar uns dias a casa de Simon, com quem tinha relações sexuais regulares, no Sítio do Pereiro, em Alcoutim.Na noite do crime - presume-se que tenha sido dia 3 de abril -, depois de já terem consumido drogas, Simon pediu com insistência para terem sexo mas Eugénio terá recusado. Começou então uma discussão, que só terminou com o jovem a golpear mortalmente a vítima com uma lança.A PSP contactou de imediato a GNR local, que se dirigiu à habitação da vítima, em Alcoutim, onde descobriram o corpo de Simon Carley-Pocock.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma discussão relacionada com sexo, depois de uma noite em que foram consumidas drogas pelos dois envolvidos, terá sido a principal motivação para o homicídio do inglês Simon Carley-Pocock, de 58 anos, em abril de 2016, em Alcoutim. O autor confesso do crime, Eugénio Reicha, de 21 anos, começou ontem a ser julgado no Tribunal de Faro.Um dos depoimentos foi de um dos agentes da PSP que mandou parar, na noite de dia 4, o homicida, em Faro, por este ter ultrapassado um traço contínuo na rua Júlio Filipe de Almeida Carrapato, enquanto conduzia o Audi A4 que roubou à vítima após o crime."Começou por dizer que lhe tinham emprestado o carro. Depois disse que tinha roubado o carro em Vila Real de Santo António. Mas a história não fazia sentido", afirmou o agente em julgamento perante o coletivo de juízes.