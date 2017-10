Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Droga marido e deixa-o em carro a arder

Carla Branco, de 40 anos, vivia com o marido e os três filhos, em Moleanos.

Por I.J. | 01:30

A mulher que misturou ansiolíticos na comida do marido e incendiou o carro onde o deixou a dormir, em agosto de 2015, em Casal do Rei, concelho de Alcobaça, começa hoje a ser julgada, no Tribunal de Leiria, pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, incêndio e condução sem carta.



Carla Branco, de 40 anos, vivia com o marido e os três filhos, em Moleanos, e foi presa após o crime, ficando três meses em prisão preventiva.



Agora está em liberdade, com apresentações periódicas no posto policial da área de residência.