Droga menor de 12 anos e viola-a

Jovem de 18 deu pólen de haxixe à vizinha antes de abusar dela.

Por J.T. | 08:26

Um jovem de 18 anos atraiu até casa uma vizinha, criança de apenas 12, a quem deu para fumar pólen de haxixe.



Com a menor drogada, o rapaz violou-a, tendo agora sido detido pela PJ dos Açores.



O crime aconteceu no mês passado no concelho de Ponta Delgada.



Nas buscas à casa, a PJ encontrou ainda 230 doses de haxixe, fármacos destinados ao tráfico, munições e 500 euros.



Além do jovem, a Judiciária deteve ainda o irmão deste, com ambos a responderem pelo crime de tráfico de droga agravado.