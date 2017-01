Duarte Lima vende porcelanas para pagar dívidas

O antigo deputado recorreu desta sentença. A casa de Duarte Lima será também vendida, como forma de pagar a dívida ao Novo Banco, de 10,9 milhões de euros.



No processo do Fundo Homeland, que está incluído no caso BPN, Duarte Lima foi condenado a pagar à Parvalorem, em conjunto com outros arguidos, uma indemnização até 17,5 milhões de euros.O antigo deputado recorreu desta sentença. A casa de Duarte Lima será também vendida, como forma de pagar a dívida ao Novo Banco, de 10,9 milhões de euros.

O administrador de insolvência de Duarte Lima deverá avançar, em breve, com a venda das porcelanas chinesas do antigo deputado do PSD, como forma de obter receita para proceder ao pagamento de uma dívida superior a 3,2 milhões de euros à Parvalorem, entidade pública que herdou essa dívida do BPN.Declarado insolvente no dia 16 deste mês, Duarte Lima já tinha sido alvo de um penhor mercantil aplicado pela Parvalorem sobre a sua coleção de porcelanas chinesas.Ao que oapurou, a coleção valerá cerca de 500 mil euros, montante muito inferior à dívida do antigo deputado à Parvalorem. Sendo apreciador de arte, Duarte Lima tem uma coleção de porcelanas chinesas, decoradas com esmaltes ‘Família Rosa’ e ‘Família Verde’, da dinastia Qing.