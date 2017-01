Duas aves feridas com tiro e pau de espetada

O que achou desta notícia?







Duas aves feridas, vítimas de tentativas de abate, estão em tratamento no RIAS - Centro de Recuperação de Investigação de Animais Selvagens, em Olhão.Segundo oapurou, uma das aves é uma águia-d’asa-redonda, vítima de disparo. "Este é mais um caso de abate ilegal de espécies da nossa fauna. A águia ingressou com uma ferida circular na asa e um hematoma", revelou o RIAS. Ao realizar-se um raio-X foi possível confirmar a presença "de dois chumbos, um na asa e outro no ombro. Confirmou-se ainda uma fratura no cúbito direito".Em tratamento está também uma gaivota-de-patas-amarelas que tinha um pau (de espetada) atravessado no corpo. Entrou pelo abdómen chegando até ao ombro. A ferida estava bastante infetada.