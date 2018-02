Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas crianças e adolescente arrastados pelo mar na praia de Carcavelos

Rapaz de 10 anos conseguiu sair, menino de 9 e adolescente de 16 foram salvos por surfistas.

Por João Tavares e José Carlos Marques | 18:01

Dois irmãos de 9 e 10 anos e uma prima de 16 foram arrastados por agueiro quando estavam na praia de Carcavelos, na tarde deste domingo.



Segundo explicou ao CM Pereira da Terra, capitão do Porto de Cascais, os dois rapazes estavam a brincar na água, quando foram arrastados pelo agueiro (uma corrente forte que se forma frequentemente junto à costa, em direção oposta à de terra).



Ao aperceber-se das dificuldades dos primos, uma adolescente de 16 anos que estava com eles e com a mãe dos menores na praia saltou para a água, procurando resgatá-los da água.



O menino mais velho conseguiu chegar a terra, mas o irmão de nove anos e a prima foram arrastados para mais de 40 metros, revela Pereira da Terra ao CM.

Os dois primos foram então ajudados por dois surfistas, que os conseguiram trazer a salvo para terra.



Estiveram no local elementos da Estação Salva Vidas de Cascais, da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Carcavelos.



Os menores e a mãe foram transportados ao Hospital de Cascais, com ferimentos ligeiros. A mãe, que sofre de hipertensão, apresentava sinais de ansiedade.