Vítimas foram levadas para o hospital.

08.07.17

pub

Duas crianças e um adulto foram atropelados por um carro desgovernado junto a uma paragem de autocarro na rua Prof. Vieira de Almeida, em Telheiras, na noite deste sábado.

O carro atingiu as crianças que estavam no passeio. As vítimas foram levadas para o hospital com ferimentos.



O condutor fugiu a seguir ao atropelamento.

A PSP está no local a averiguar a situação.