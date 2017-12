Acidente rodoviário aconteceu na manhã deste sábado na Avenida de Louros.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:24

Duas mulheres, com cerca de 25 anos, ficaram feridas num despiste de um carro, em Lourosa, Santa Maria da Feira.

O alerta foi dado, às 07h12, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário na Avenida de Louros.

Os bombeiros de Lourosa e Feira estiveram no local. A GNR de Lourosa está no local. O trânsito está condicionado a uma via.