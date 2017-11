Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas máquinas multibanco assaltadas em Coimbra

Assaltos ocorreram nos concelhos de Tábua e de Vila Nova de Poiares.

Por Lusa | 07:39

Duas máquinas multibanco foram assaltadas na madrugada desta terça-feira, com recurso a explosão, em Tábua e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Segundo a mesma fonte, o caso de Tábua ocorreu cerca das 03h50 e o de Vila Nova de Poiares pelas 04h30, ambos com "utilização de gás".



A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.