Dois encarcerados após colisão de carro com camião

Uma colisão entre um carro e um camião perto de Salvaterra de Magos deixou duas pessoas feridas e obrigou ao corte da EN 118, entre Salvaterra de Magos e Benavente.



O veículo pesado, que transportava várias toneladas de casca de pinheiro, tombou completamente sobre o ligeiro cujos ocupantes, um homem e uma mulher, ficaram encarcerados dentro do carro. Não se sabe o estado de saúde dos dois ocupantes do veículo ligeiro.



O acidente ocorreu pelas 09h00 desta quinta-feira. Após quase três horas sob o peso do rebque do camião, os bombeiros procederam à cuidadosa remoção do carro.



No local estão várias equipas de bombeiros de toda a região do Ribatejo. A GNR coordena as operações de socorro e de desencarceramento, que deverão demorar várias horas.

