Dois irmãos encontrados mortos em casa de Ovar

Corpos foram descobertos numa moradia de Válega.

11:32

Os cadáveres de duas pessoas foram encontrados numa moradia de Válega, no concelho de Ovar. Ao que o CM apurou, tratam-se de dois irmão de que viviam juntos.



Fonte da GNR confirma que as vítimas foram encontradas na manhã dentro de uma casa, apresentando sinais de "já estarem cadáveres há algum tempo". A casa onde foram encontradas as vítimas seria a sua residência habitual, não havendo mais residentes.



As autoridades estão a apurar as circunstâncias das mortes não sendo, para já, conhecidos mais pormenores sobre o caso.



