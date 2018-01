Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duo filmado a roubar gorjetas de pastelaria

Suspeitos estiveram ao balcão a beber café e um deles conseguiu roubar uma caixa onde estava o dinheiro.

Por Ana Isabel Fonseca e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Os dois homens não estiveram mais do que cinco minutos no interior da pastelaria Esperamos por Si, em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira. Entraram no sábado, às 18h45, e ficaram ao balcão a beber café.



Um deles aproximou-se depois da zona onde estava uma caixa, que se destinava a recolher gorjetas para as funcionárias, e fingiu estar a ler o jornal. Pegou depois numa tesoura que trazia consigo e cortou um fio que prendia a caixa ao balcão, saindo com ela debaixo do braço.



"Se não víssemos as imagens nem acreditávamos que isto tinha acontecido assim, agiram de forma muito descontraída. As funcionárias estavam atarefadas e não se aperceberam e os clientes também não deram por nada", explicou Hélder Costa, dono do estabelecimento.



A caixa de gorjetas tinha sido colocada pela altura do Natal e o dinheiro iria ser repartido pelas funcionárias precisamente no sábado à noite. Não se sabe ao certo quanto dinheiro a caixa tinha, mas nos anos anteriores as funcionárias tinham conseguido arrecadar entre 150 a 200 euros.



"Estamos muito revoltados, faremos tudo para encontrar os culpados. Quero que quem roubou tenha agora noção de que foi filmado e as imagens permitem identificar quem fez isto", afirma Costa, que vai apresentar queixa.



A pastelaria tinha já há algum tempo sido também alvo de um crime cometido pelo homem que ficou conhecido como ‘burlão das notas de 50’.