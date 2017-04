Dupla amordaça e sequestra homem

A GNR esteve no local, mas passou o caso à PJ de Aveiro, que investiga. A vítima não necessitou de ser hospitalizada.



O homem conseguiu sair do carro e pedir ajuda a um ciclista que alertou as autoridades.A GNR esteve no local, mas passou o caso à PJ de Aveiro, que investiga. A vítima não necessitou de ser hospitalizada.

Surpreendido por uma dupla quando estava a entrar para o carro, ontem de manhã, na rua da Constituição, no Porto, o homem, de 38 anos, viveu horas de terror. Foi obrigado a conduzir até ao Furadouro, em Ovar, onde foi deixado de mãos atadas e de boca tapada. A Polícia Judiciária está a investigar.A situação aconteceu no dia em que o homem regressava ao trabalho, no aeroporto Sá Carneiro, de onde esteve ausente durante cinco meses, segundo relatou às autoridades, por ter ficado preso no porão de um avião que fazia ligação do Porto a Beja.Foi ao entrar no seu carro que foi surpreendido pela dupla, que o obrigou a conduzir a viatura até à estrada da Mata, em Ovar. Aí, os dois sequestradores, sempre de cara destapada, ataram os braços e a boca da vítima com fita-cola. Deixaram-na presa na viatura e fugiram do local sem roubar nada.