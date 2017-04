Dupla armada ameaça matar clientes nos CTT

O pânico foi tal que, a escassos metros dos Correios, uma condutora estava a sair do estacionamento, mas, ao aperceber-se da fuga dos assaltantes a grande velocidade, escapou em marcha-atrás. A PJ investiga.



A GNR, alertada por populares, chegou poucos segundos antes de os assaltantes arrancarem. A patrulha ainda tentou persegui-los, mas sem sucesso. "As pessoas estavam todas muito assustadas. Ninguém conseguia perceber bem o que se estava a passar. Houve algumas que tentaram aproximar-se, mas, quando viram um dos ladrões a apontar a caçadeira, pararam", frisou a testemunha.O pânico foi tal que, a escassos metros dos Correios, uma condutora estava a sair do estacionamento, mas, ao aperceber-se da fuga dos assaltantes a grande velocidade, escapou em marcha-atrás. A PJ investiga.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Armados de shotgun e pistola, com os rostos tapados por máscaras, os dois homens entraram nos CTT de Albergaria-a-Velha e ameaçaram matar os funcionários e uma dezena de clientes. Em dois minutos, acederam ao balcão de atendimento e ao departamento financeiro.Carregaram para três sacos os cerca de 9 mil euros que ali havia. Quando chegaram à rua, o Renault preto com o terceiro cúmplice já estava a chegar e os ladrões fugiram a grande velocidade. O assalto ocorreu cerca das 09h30 de ontem, dia de receber as reformas, numa das zonas mais movimentadas da cidade.Um dos funcionários conseguiu fugir pelas traseiras e correu para o café a pedir socorro", contou aouma testemunha. "Quando chegámos à porta, ainda vimos um dos ladrões, já na rua, a tirar a máscara. Aparentava ter cerca de 50 anos", acrescentou a mesma fonte.