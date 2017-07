Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla assalta café em Abrantes

Dois homens arrombaram vidro e levaram máquina de tabaco.

13:39

Dois homens assaltaram o Café Nova Cidade, em Abrantes, na madrugada desta sexta-feira.



Ao que o CM apurou, os assaltantes arrombaram o vidro do estabelecimento e levaram a máquina de tabaco que se encontrava no interior.



Os assaltantes puseram-se em fuga pela A23 em direção a Castelo Branco e acabaram por deitar para a estrada a máquina de tabaco, junto à área de serviço de Abrantes, deixando a via condicionada.



A dupla acabou por ser detida pela manhã, depois de uma perseguição policial.