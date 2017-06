A PSP investiga.

Dois homens, numa moto, aproveitaram o vidro aberto de um carro, num semáforo de Setúbal, e espetaram uma seringa no peito do condutor.De acordo com a PSP, o episódio ocorreu às 23h00 de segunda-feira.A vítima foi ao hospital fazer análises ao sangue, para despistar doenças, e aguarda os resultados. Apresentou queixa.