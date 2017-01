Dupla espalha o terror em roubo a segurança

O multibanco está no café há 15 anos e nunca tinha sido assaltado. "Já tivemos outros roubos, mas foram durante a noite. Desta dimensão, nunca", referiu Rui Silva. A PSP foi ao local. O caso está agora a ser investigado pela PJ do Porto.

Foi um minuto e meio de puro terror. Cerca de 20 clientes, entre os quais várias crianças, do café Pôr do Sol, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, ficaram em pânico, ao final da manhã de ontem, quando dois homens encapuzados e armados entraram no estabelecimento para assaltar um segurança de uma empresa de transporte de valores, que ia abastecer um multibanco."Foi muita aflição. Houve pessoas que tentaram fugir para a rua, outras que se trancaram na casa de banho ou deitaram-se no chão, e crianças assustadas. Ficámos todos em pânico", contou ao CM Rui Silva, proprietário do café, localizado na rua Padre António Vieira.O ataque aconteceu pouco antes das 12h00. Dois dos ladrões entraram no café - um terceiro ficou ao volante de um Opel Astra, que será furtado. "Os dois tinham pistolas. Mal entraram, apontaram-nas logo ao funcionário. Depois tiraram-lhe duas malas, onde estava o dinheiro, e obrigaram-no a sair com eles para a rua", descreveu o dono do estabelecimento.Antes da fuga, e sempre a ser ameaçado de morte pela dupla, o segurança da carrinha de valores foi obrigado a deitar-se no chão junto ao carro dos ladrões. O trio fugiu a alta velocidade, em direção à A29.