Dupla evacuação médica em navio

O navio BALMORAL, que se encontrava a navegar a cerca de 20 quilómetros a oeste do cabo da Roca, deu um alerta na noite de terça-feira a informar que dois passageiros, ambos de origem britânica, se estavam a sentir mal a bordo da embarcação. Uma mulher, de 81 anos de idade, apresentava sintomas de AVC em evolução e um homem, de 86, de enfarte agudo de miocárdio e edema duplo de pulmão.O resgate e o transporte dos dois passageiros foi feito com um helicóptero por volta da meia-noite para o aérodromo de Figo Maduro, onde estavam a aguardar as ambulâncias do INEM e da VMER.Os lesados foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ambos em estado grave.









