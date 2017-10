Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla perseguida por tentar burlar

Falsos funcionários da Segurança Social atacam mulher de 70 anos.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:24

Fingiram ser funcionários da Segurança Social e pretendiam burlar uma mulher de 70 anos que mora sozinha, em Anais, Ponte de Lima, quarta-feira de manhã.



"Consegui fugir para a casa de uma vizinha. Foi um susto, mas já recuperei. Tenho família que me ajuda muito", disse a vítima. Os homens abandonaram o local numa carrinha. Foram perseguidos por populares e até o presidente da junta ajudou.



"Fui à vizinha dar um recado e deixei a porta de casa aberta. Quando cheguei, vi um deles a descer as escadas do meu pátio e outro dentro da carrinha", contou Emília, a mulher abordada. Os dois homens perguntaram-lhe se dormia sozinha e se tinha médico de família. Segundo a GNR, queriam, através da conversa, coagir a mulher a entregar valores monetários.



Os burlões fugiram numa carrinha e foram vistos, cerca de uma hora depois, pelas 12h00, a entrar noutra casa, na rua das Valas, na mesma freguesia. "A população ligou-me mal soube da situação com a Dona Emília e andámos todos à procura deles. Quando foram vistos numa outra casa, eles foram enfrentados pelos populares, que os tentaram impedir, mas conseguiram fugir e abandonaram a carrinha num terreno de terra batida", afirmou Arlindo Moreira, presidente da Junta de Anais.



Os homens esconderam depois os documentos do veículo numa caixa de água numa zona florestal, onde foram avistados ao início da noite. Militares da GNR fizeram buscas até às 03h00 da manhã, sem sucesso. O caso está agora a ser investigado.