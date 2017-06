Dupla presa em flagrante por furto de 700 quilos de cortiça

Os detidos foram constituídos arguidos.

A GNR de Grândola prendeu, em flagrante delito, dois homens, de 69 e 72 anos, pelo furto de 700 quilos de cortiça numa propriedade situada naquele concelho.O crime ocorreu na segunda-feira e foi detetado na sequência do patrulhamento efetuado, há semanas, por investigadores da GNR de Grândola.Os dois homens foram vistos a circular num veículo com matrícula falsa. A viatura foi mandada parar e os militares encontraram os 700 quilos de cortiça, furtados horas antes. Além deste material, foi apreendida a viatura e utensílios usados no furtos.