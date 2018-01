Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla rouba casal gay à machadada

Dois homens em carro vivem terror e sofrem vários golpes. Caso ocorreu no Seixal.

Por Magali Pinto e João C. Rodrigues | 01:30

Os dois homens estavam a namorar dentro de um carro, na terça-feira ao anoitecer, junto à zona industrial do Seixal, e não se aperceberam da chegada de outros dois homens com um machado nas mãos. Em poucos minutos, a dupla conseguiu roubar dinheiro e telemóveis. Pelo meio, as vítimas de roubo foram aterrorizadas e agredidas. Apresentavam os dois ferimentos e cortes em várias zonas do corpo.



Uma das vítimas teve mesmo de ser transportada ao hospital Garcia de Orta, em Almada, para receber tratamento médico por apresentar golpes profundos em ambas as pernas. O outro tinha cortes superficiais.



Foram os próprios que deram o alerta às autoridades. Os militares da GNR foram de imediato ao local do crime mas já não conseguiram localizar os assaltantes, que permanecem em fuga.



Segundo o CM apurou, as autoridades suspeitam que os dois homens estariam já a vigiar as vítimas e que poderá haver muitos mais casos, que, por vergonha, não terão sido comunicados à polícia. Aquela zona, sabe o CM, é conhecida por ser usada por homens para encontros sexuais gay.



Para além da GNR, estiveram também no local os bombeiros do Seixal, que estabilizaram as duas vítimas. Uma delas, que tinha cortes nas mãos e um golpe na cabeça, não precisou de ir ao hospital. O outro homem tinha golpes profundos nas pernas e tendo em conta os ferimentos teve de ser hospitalizado.



Os militares da GNR estão a investigar o caso, bem como a existência de mais vítimas.