Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla usa carro próprio em roubo

Ladrões roubam saco com 3000 euros na Worten do Continente da Amadora. Já estão presos.

Por Miguel Curado | 08:34

Dois homens levaram o carro próprio de um deles para um assalto à Worten do Continente da Amadora, onde agrediram o segurança com a coronha de uma arma para roubar um saco com dinheiro. Testemunhas viram a fuga e comunicaram os dados da viatura à PSP, que acabou por identificar as residências de ambos através da matrícula, entregando-os à PJ.



O crime ocorreu pelas 00h00 de domingo, véspera de Natal. A dupla encapuzada estacionou um Citroën junto ao Continente da Amadora e conseguiu entrar na loja Worten. O segurança de serviço estava a transportar um saco contendo três mil euros, que foi obrigado a entregar aos ladrões após ser agredido com uma coronhada na cabeça. A vítima teve de receber tratamento hospitalar.



A PSP da Amadora foi, de imediato, informada do assalto por testemunhas. Através da matrícula do Citroën, foi possível identificar as moradas dos dois assaltantes. Rapidamente, o caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que, sabe o CM, já prendeu os assaltantes.