Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“É a Liga dos Campeões das melhores cidades”, diz Domingos Bragança

Cidade Berço está entre as 13 finalistas ao prémio Capital Verde Europeia 2020.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:35

Guimarães é uma das 13 cidades finalistas candidatas ao prémio Capital Verde Europeia 2020, que reconhece o aumento da "fasquia em práticas ambientais urbanas", sendo a vencedora conhecida em julho de 2018.



A Câmara explica que a próxima fase será a avaliação técnica de cada candidatura por um painel de 12 especialistas independentes e "internacionalmente aclamados", seguindo-se a apresentação perante um júri internacional.



No ano em que o Prémio Capital Verde da Europa 2020 celebra dez de existência, concorrem à distinção, e à de Folha Verde da Europa 2019, 28 cidades de 21 países de toda a Europa, "o mais elevado" número de candidatos da história da iniciativa.



"Ao longo da última década, tornou-se um distintivo de honra para as cidades. Ajuda-as a acelerar os progressos ambientais. A história mostra que tornar-se um vencedor do Prémio Capital Verde da Europa ou do Prémio Folha Verde da Europa significa continuar a empurrar essa linha da frente ainda mais para a frente", diz o comissário europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella.



"Agora temos duas outras fases, estamos a competir na Liga dos Campeões das melhores cidades da Europa e tudo faremos para que Guimarães seja Capital Verde Europeia", aponta Domingos Bragança, autarca.



São também finalistas: Lisboa, Aberdeen (Escócia/Reino Unido), Budapeste (Hungria), Bursa (Turquia), Gent (Bélgica), Lahti (Finlândia), Ostrava (República Checa), Prato (Itália), Reiquejavique (Islândia), Sevilha (Espanha), Talin (Estónia) e Wroclaw (Polónia).