“É preciso que o Norte dê corda aos sapatos”

José Maria Costa diz que ‘senado’ da região “anda anestesiado” e pede “refrescamento democrático”.

Por Manuel Jorge Bento | 08:20

O mapa autárquico ganhou maioria rosa nas eleições de outubro, mas o presidente do Conselho Regional do Norte - o órgão consultivo que reúne os autarcas dos 86 municípios e outros representantes da região em jeito de senado - é o social-democrata Paulo Cunha.



O também presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão assegura que vai agendar um ato eleitoral. José Maria Costa (PS), edil de Viana do Castelo, fala num "adormecimento" de quem deveria dar voz ao Norte junto do Governo.



"Os presidentes do Conselho Regional do Norte e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Freire de Sousa, ex-secretário de Estado de Guterres e marido de Elisa Ferreira] andam anestesiados e adormecidos. O Norte tem de acordar. Precisa de dar corda aos sapatos", referiu José Maria Costa ao CM.



"Seria salutar que, depois das autárquicas, houvesse um refrescamento democrático dos órgãos do Conselho Regional", indicou, afastando um cenário de luta pelo poder. "Os lugares são passageiros e há pessoas mais qualificadas", garantiu.



Já Paulo Cunha indica que não há qualquer imposição estatutária que determine a eleição de um novo líder do Conselho Regional após autárquicas. "Nada me obriga a fazê-lo, mas marcarei eleições porque entendo que cada ciclo autárquico deve ser sufragado em várias entidades", explicou ao CM.



Assegura que não o fez ainda porque Governo e Parlamento "preparam o novo quadro normativo para a gestão de comissões de coordenação e áreas metropolitanas", e eleger novo presidente poderia ser "um ato inútil ou objeto de avaliação despicienda".