“É tempo de soluções e não de demissões”, diz Costa

Primeiro-ministro recusa deixar cair ministra da Administração Interna.

Por Bruno de Castro Ferreira e Cristina Rita | 01:30

O primeiro-ministro, António Costa, voltou ontem a segurar Constança Urbano de Sousa no cargo de ministra da Administração Interna. "Este é um tempo de soluções e não de demissões", disse ontem o chefe de Governo durante a comunicação ao País a partir de São Bento.



"Este é um momento de luto", começou por dizer o primeiro-ministro, acrescentando que estamos perante "a maior vaga de incêndios desde 2006". António Costa diz alinhar com o pedido de Marcelo e ontem declarou que "é tempo de passar das palavras aos atos". O Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário no próximo sábado para aprovar medidas ao nível da prevenção e combate, meios aéreos, comunicações e garantia do cumprimento da lei que obriga à limpeza das matas, nomeadamente nas faixas junto a estradas e linhas ferroviárias.



"Há quatro dias, a comissão técnica independente nomeada pela Assembleia da República na sequência da tragédia de Pedrógão Grande apresentou um relatório que analisa em profundidade o nosso sistema de prevenção e combate", disse António Costa.



"A principal missão do Governo é concretizar essas medidas", até porque, rematou o primeiro-ministro, "as recomendações não podem cair em saco roto". António Costa assinalou as diferenças entre esta tragédia e a de Pedrógão Grande. "Esse será sempre um caso único pela dimensão trágica das vidas humanas e dos danos materiais que ocorreram num único lugar", disse Costa. "O dia de ontem [domingo] foi terrível mas o nosso sistema de Proteção Civil teve de responder a 500 ocorrências", assinalou Costa.



O primeiro-ministro, que chamou a si a responsabilidade pela última reforma da Proteção Civil, há praticamente uma década, diz que agora é urgente dar o passo seguinte: avançar com a reforma da floresta. "Eu alertei que o tempo da reforma da Proteção Civil se estava a esgotar e a realidade confirmou os meus receios."



Costa elogiou o trabalho da GNR e da PJ, que conseguiram um "aumento do número de detenções", mas diz que ainda há muito a fazer. Até porque, acredita o chefe do Executivo, "seguramente há crime associado a estes incêndios".



"Para mim seria mais fácil ter férias"

"Para mim seria mais fácil, pessoalmente, ir-me embora e ter as férias que não tive, mas agora não é altura de demissões", disse ontem a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para justificar por que não vai, para já, demitir-se do cargo.



Marcelo exige ação e prefere distância do Governo PS

Ao contrário do que aconteceu na tragédia de Pedrógão Grande, o Presidente da República não se deslocou de imediato aos locais dos incêndios. Marcelo preferiu acompanhar a situação à distância e exigir ação.



O Chefe de Estado não quis falar ontem porque ainda não conhecia a dimensão da tragédia, já que ao final da tarde ainda havia vários desaparecidos. Marcelo veio a público, através de uma nota no site da Presidência, pedir ação.



"O que acabou de suceder só dá razão acrescida à sua intervenção de sábado passado", diz o comunicado, sublinhando que mais do que palavras são precisos "atos".



Agendas canceladas

Da esquerda à direita, os partidos com assento parlamentar cancelaram as agendas partidárias até amanhã. O Presidente da República cancelou toda a agenda desta semana.



Santana ajusta anúncio

O candidato a líder do PSD, Santana Lopes, decidiu adiar de dia 21 para dia 22 o anúncio da sua candidatura. A iniciativa deverá decorrer em Santarém.



PSD ao ataque

Os deputados do PSD Duarte Marques e Abreu Amorim usaram as redes sociais para pedir um Conselho de Estado ou chamar "infantil" ao facto de não se ter prolongado a fase Charlie.



Três dias de luto nacional

O Governo aprovou o luto nacional de três dias – a começar hoje e a acabar quinta-feira – como forma de pesar e solidariedade pelas vítimas dos fogos.