“É uma corrida difícil, mas tudo está em aberto”

Rui Moreira está confiante com a candidatura da Invicta para acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento.

Por Ana Silva Monteiro | 06:00

"O Porto preenche todos os requisitos para ser a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em Inglês). Se ganharmos, perfeito, se não correr bem, passamos a estar no mapa das cidades que pode acolher estes investimentos e empresas."



Foram estas as palavras de Rui Moreira, autarca do Porto, após reunião, ontem com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e o ministro de Saúde, Adalberto Campos Fernandes, sobre a candidatura da cidade para acolher a sede da entidade, que vai deixar Londres na sequência do ‘Brexit’.



A decisão sobre a nova sede da EMA será tomada segunda-feira. Ao todo, são 19 as cidades candidatas. "É uma corrida difícil, mas ainda tudo está em aberto. O mais importante é que esta campanha serviu para divulgar o Porto em todas as capitais europeias, onde foi dada a conhecer a capacidade de fazer uma candidatura desta dimensão", disse Ana Paula Zacarias.



O Conselho de Ministros decidiu, a 13 de julho, que o Porto seria a cidade portuguesa candidata a receber a EMA, por ter as melhores condições. Sobre o custo da candidatura, nenhum dos responsáveis quis falar, no final da reunião de ontem, na Câmara do Porto.



"O que menos importa agora, é isso. Acredito que esta candidatura vai trazer muito mais rendimento do que aquilo que foi o investimento", disse o ministro Adalberto Campos Fernandes, que considera que o Porto apresenta uma candidatura forte.



A votação para escolher a cidade que vai acolher a EMA será feita por cada Estado-membro, que atribuirá três votos à cidade favorita, dois à que prefere em segundo lugar e um para a terceira escolha.