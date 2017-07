Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eco festival invade Fafe durante o fim de semana

Certame alia-se às causas ambientais e tem uma forte componente de sensibilização.

Por Liliana Rodrigues | 08:12

Três dias para mudar o mundo, três dias para mudar de vida. É este o lema da segunda edição do Festival "Terra Mãe" que arranca na próxima sexta-feira, dia 21, em Fornelos, Fafe.



Até amanhã, quem comprar o bilhete para os três dias do evento paga apenas 15 euros e tem acesso à zona de campismo. A comida vegetariana é garantida.



O festival Terra Mãe alia-se às causas ambientais e leva até aos dois hectares de terrenos contíguos da Quinta do Minho, em Fafe, um conjunto de concertos e workshops que promovem a sensibilização ecológica e alertam para a necessidade de proteger o ambiente.



E não é por acaso que acontece em Fornelos: é considerada a sétima freguesia mais ecológica do país.



Ao longo dos três dias, as atividades vão ser direcionadas para os mais novos e para as famílias, com caminhadas, jogos tradicionais, oficinas de nutrição, showcooking, eco construção, ioga, conversas em círculo, teatro, palestras de sensibilização e sustentabilidade, entre outras atividades preparadas pela organização, a cargo da Associação Cultural e Recreativa "Movimento Amigos de Stª Comba de Fornelos".



À noite, as atenções centram-se no palco por onde vão passar cerca de 20 artistas nacionais e internacionais. O grande destaque é a banda Olive Tree Dance que atua no sábado, seguindo-se Terrakota, Progeto Aparte, Yawal, Allantantou e Teresa Gabriel.



Na sexta, as honras de abertura cabem ao grupo Terra Livre, a partir das 20h00. Depois atuam Criatura, Cabra Çega, Bob Figurante e Bugalhos. O festival termina com os concertos de Samba sem Fronteiras e Krioll’Art.