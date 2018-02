Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ecovia do Litoral vai ter ponte sobre o Cávado

Objetivo passa por aumentar número de pessoas que praticam desportos de natureza.

Por Secundino Cunha | 08:10

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, aquando do lançamento da primeira pedra do troço da Ramalha da Ecovia do Litoral: o percurso de mais de 70 quilómetros que ligará Esposende e Caminha implica uma nova travessia sobre o rio Cávado.



"Será uma estrutura metálica, com pouco suporte de rio e sem impacto ambiental, que terá três metros de largura e servirá para a passagem exclusiva de pessoas a pé ou em bicicleta", disse Benjamim Pereira, sublinhando que "a ponte custará cerca de dois milhões de euros e será localizada 50 metros a jusante da ponte velha de Fão".



O autarca fez o anúncio após a cerimónia de colocação da primeira pedra do troço Fão-Apúlia da Ecovia do Litoral. A empreitada corresponde a um investimento global de aproximadamente um milhão e 160 mil euros, e integra os programas Polis Litoral Norte e PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável) do Cávado, sendo financiado pelo FEDER, através dos fundos europeus do NORTE 2020.



Este troço terá uma extensão de 6200 metros e vai ligar a zona ribeirinha de Fão à praia da Ramalha, em Apúlia, integrando o circuito da Ecovia do Litoral Norte, que ligará o concelho de Esposende a Caminha, e que se interligará com a Ecovia do Cávado e Homem.



De Fão partirão, a médio prazo, três grandes ecovias - a já referida, até Caminha, uma outra em sentido inverso, até ao Porto, e uma terceira, entre o mar e a montanha, designada Cávado-Homem, que seguirá por Barcelos, Braga e Terras de Bouro, rumo ao Parque Nacional da Peneda-Gerês.