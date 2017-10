Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edifício em cima da praia começou a ser demolido

Ministério considera que a estrutura estava degradada e em pleno areal, na Póvoa de Varzim.

Por Ana Silva Monteiro | 09:37

O edifício Maresia, situado na parte norte da marginal da Póvoa de Varzim, começou ontem a ser demolido. Os trabalhos iniciaram depois de a tutela do edifício considerar que a estrutura, que durante décadas albergou restaurantes, bares e discotecas, está degradada e em cima do areal. Após o edifício ser removido, a área de praia será alargada e será construído um parque de lazer naquele local.



"O Ministério do Ambiente está muito empenhado em garantir a estabilidade da linha de costa, sabendo que isso pode representar a retirada de algumas construções. Temos que adaptar o território às condições climatéricas, isto é, temos que tornar o território mais resistente. É impensável que uma estrutura pesada como este edifício exista numa praia", disse ao CM o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no início da demolição, ontem de manhã.



Após a intervenção no imóvel, o objetivo é aumentar a zona de lazer. "Com a retirada do edifício vamos ficar com mais área de praia e vamos poder melhorar o parque que serve para as pessoas praticarem exercício. Queremos que a zona esteja em ótimas condições já no verão do próximo ano", referiu o ministro do Ambiente.



Na altura em que foi decidida a retirada do edifício, os concessionários ficaram revoltados e tentaram a impugnação judicial, mas sem sucesso. Esta foi a primeira estrutura a ser demolida, na Póvoa de Varzim, mas poderão existir outras.



"As pessoas têm que ser conscientes e tratar dos espaços. Temos mais três concessões que, caso seja preciso, podem ser demolidas", alertou o edil Aires Pereira.