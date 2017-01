Edifício Transparente do Porto à venda por 7,9 milhões

O imóvel encontra-se concessionado até 2024 e os perto de oito milhões de euros que a autarquia pede contemplam já a indemnização de 1,6 milhões de euros a pagar ao atual arrendatário para que o edifício possa ser colocado no mercado imobiliário livre.

Será já no próximo dia 16 de fevereiro que a Câmara Municipal do Porto vai levar a hasta pública o Edifício Transparente pelo valor-base de 7,96 milhões de euros. A venda irá decorrer pelas 10h30 no edifício dos Paços do Concelho, sendo que a autarquia estabelece condições de pagamento: 10 por cento do valor terá de ser liquidado na sequência imediata do ato público e a restante quantia à data da escritura.A venda do imóvel - localizado na Via do Castelo do Queijo, entre o Parque da Cidade e a frente marítima - tinha sido deliberada em setembro do ano passado, em reuniões do executivo camarário e da assembleia municipal. Esta alienação foi aprovada com sete votos contra, oito abstenções, muitas críticas do Bloco de Esquerda, alertas da CDU e silêncio da parte do PS e do PSD. Já Rui Moreira descreveu o imóvel como "um centro comercial em mau estado, que se encontra em vias de abandono". O edil disse que não via razões para a câmara o manter em sua posse porque não era "um bom senhorio".O edifício, concebido pelo arquiteto espanhol Solá-Morales, no âmbito da Porto Capital Europeia da Cultura 2001, é composto por cave, rés do chão, dois pisos e varanda interior. Ocupa um total de 3693 metros quadrados (1612 são de área coberta, 1561 de zona descoberta e 520 de área privada destinada a comércio e serviços).