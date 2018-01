Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edifícios da ASAE sem segurança

Situação ocorre desde o dia 1 de janeiro de 2018.

08:47

As unidades regionais e delegações da Autoridade de Segurança Alimentar (ASAE) estão sem vigilância desde o dia 1. Em causa está o contrato com a empresa de segurança que terminou a 31. Foi feito um contrato com uma nova empresa, mas devido a burocracias, não está ainda em vigor.



"O serviço de receção está a ser assegurado por funcionários administrativos. Isto é inaceitável, o Ministério da Economia já demonstrou que não consegue tutelar um organismo como a ASAE. Temos provas, armas e material valioso nos armazéns e tudo isto está em risco", diz Bruno Figueiredo, da Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.



Durante a noite já não existem seguranças. "Todas as unidades possuem câmaras de videovigilância, que eram visionadas por seguranças a partir de Castelo Branco, mas já não há ninguém para a ver a não ser os funcionários", afirma Bruno Figueiredo.



A ASAE garante que vai acelerar a entrada em funções da nova empresa e que foram reforçados os procedimentos de segurança.