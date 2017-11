Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edil de Celorico julgado por dar ordenado ao pai

Joaquim Mota e Silva senta-se no banco dos réus a partir do dia 8 de fevereiro de 2018. Responde por prevaricação.

Por Liliana Rodrigues | 09:15

O presidente da Câmara de Celorico de Basto começa a ser julgado a 8 de fevereiro de 2018 por prevaricação de cargo político, no tribunal das varas mistas de Guimarães.



Em causa está a contratação por ajuste direto por parte da autarquia do pai de Joaquim Mota e Silva - que também foi presidente da Câmara de Celorico - para ser consultor nas áreas financeira, económica e de gestão no município. Recebeu uma avença mensal de 1750 euros durante mais de dois anos, num total que ascende a 56 mil euros.



O caso remonta a 2009 e foi investigado pela Polícia Judiciária de Braga. O autarca do PSD e o seu vice-presidente, Inácio Silva, são arguidos no processo.



Albertino Mota e Silva foi convidado apenas três dias antes de ter sido contratado formalmente - o que aconteceu uma semana depois de Mota e Silva ter tomado posse.



Na acusação, lê-se que o pai de Mota e Silva "é professor primário aposentado e não lhe é conhecida qualquer formação académica ou técnica nas áreas em causa".



O filho assinou o ajuste direto pela prestação de serviços mesmo antes de ter recebido do progenitor - através da empresa criada para passar os recibos e cujos sócios são os pais do edil - uma carta com as condições para aceitar o cargo.



O procurador não tem dúvidas de que "os arguidos atuaram no contexto do acordo entre ambos e com base nas relações de proximidade existencial e político-partidária".



Mota e Silva chegou a admitir o "evidente conflito de interesses" aos inspetores da Judiciária.



Em tribunal, na fase de instrução, mudou a versão e disse que de nada sabia. Atirou as culpas para o ‘vice’, mas o juiz manteve a acusação e acusou-o de mentir "de forma despudorada", enviando o processo para julgamento.