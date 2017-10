Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eixo Atlântico reclama órgão ibérico para coordenar emergências

Tema "nunca foi levado em consideração" pela Cimeira Ibérica.

15:19

O secretário-geral do Eixo Atlântico lamentou esta segunda-feira que uma proposta para se criar um órgão luso-espanhol de coordenação de emergências nunca tenha sido aprovada pela Cimeira Ibérica e defendeu que se apurem responsabilidades políticas nos incêndios.



Xuan Mao disse à Lusa que "desde há quatro anos" que o Eixo Atlântico, organização que une municípios do Norte de Portugal e da Galiza, tem solicitado à Cimeira Ibérica que se crie um órgão coordenador das emergências entre Portugal e a Espanha, mas "o tema nunca foi levado em consideração".



"Há que procurar responsabilidades políticas, isto não pode ser como o caso do comboio de Santiago de Compostela, em que a culpa foi do maquinista. Há responsabilidades políticas, pelo menos no caso da Galiza. Os montes não estão limpos, não há políticas preventivas nem da parte da Junta, nem da parte das câmaras municipais", afirmou.



Xoan Mao sublinhou que "não há rigorosamente nenhuma estrutura partilhada de luta contra os incêndios", considerando que é necessário "insistir na necessidade urgente da coordenação das emergências entre Portugal e a Espanha, nomeadamente nas populações de fronteira".



Sobre as declarações do presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, de que os incêndios naquela região espanhola tiveram origem em Portugal, Xoan Mao disse que, "no início foi assim, agora sabe-se que também foi aproveitado por terroristas incendiários. Isto é terrorismo incendiário".



"No início diz-se que o fogo entrou de Portugal, e porquê? Porque não existe uma estrutura coordenadora das emergências, nem mesmo na fronteira onde os incêndios são um problema endémico", frisou.



Defendeu que é necessário "identificar responsabilidades políticas, porque a culpa não pode ser sempre só do maquinista do comboio".



Dezasseis pontos da região espanhola da Galiza enfrentam esta manhã "risco real para povoações" devido aos incêndios florestais, com principais focos em Friol, Monforte de Lemos e Pantón, em Lugo.



Nas últimas 24 horas, os fogos na Galiza fizeram três mortos.



O Departamento do Meio Rural da Xunta, governo autónomo galego, informou hoje que na província de Lugo foi ativado o nível dois (que representa risco real para núcleos habitados) nas paróquias de Anxeriz, em Friol; paróquia de Chavaga, em Monforte de Lemos e paróquia de Cangas, em Pantón.