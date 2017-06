‘El Mundo’ fala em caos e põe Costa em causa

O que achou desta notícia?







"Caos no maior incêndio da história de Portugal: 64 mortos, um avião-fantasma e 27 aldeias evacuadas." É desta forma que o jornal ‘El Mundo’ sintetiza a situação dos fogos que têm devastado o Centro do País desde sábado. Entre críticas à "gestão desastrosa da tragédia", o diário espanhol destaca que esta situação "pode pôr fim à carreira política de António Costa"."A evidente falta de coordenação entre as autoridades, tanto a nível dos trabalhos de extinção, como da comunicação com os media, provocou uma enxurrada de críticas à gestão do desastre por parte do Governo do primeiro-ministro António Costa, e em particular da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a menos de quatro meses das eleições legislativas [queriam, certamente, escrever autárquicas] em Portugal", refere o ‘El Mundo’.A reportagem ataca também o episódio dos bombeiros da Galiza impedidos de ajudar pela ministra da Administração Interna: "De forma inexplicável, ao mesmo tempo que o incêndio se expandia e os bombeiros lusos reconheciam estar a ser derrotados pelas condições do terreno, Urbano de Sousa vetava a entrada de uma coluna de 60 bombeiros galegos no território português".