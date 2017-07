Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ela não merecia morrer tão nova”

Corpo de jovem colhida por namorado removido 8 horas depois.

Por Nelson Rodrigues | 03:06

O corpo de Laura Micaela Magalhães, de 20 anos - a jovem que morreu atropelada por uma carrinha conduzida pelo namorado, na sexta-feira à tarde, em Real, Amarante -, só foi removido do local da tragédia oito horas depois do acidente. A demora deveu-se às perícias realizadas pelas autoridades, quer ao corpo da vítima, quer ao veículo e à rua sem saída. Durante estas diligências, o namorado de Laura Micaela, sofreu uma crise de stress e necessitou de ser socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários de Vila Meã.



"Ela não merecia morrer tão nova. Foi uma morte muito triste. Uma grande tragédia para a nossa freguesia. A Laurinha perdeu o avô há pouco mais de um mês. A mãe já tinha morrido quando ela tinha apenas 14 anos. Ela era tão boa menina e cheia de vida", referiu ao CM uma vizinha da vítima mortal que vivia com o namorado e os irmãos, na rua do Outeiro, numa casa que tinha pertencido aos seus avós, já falecidos.



O namorado da jovem já foi interrogado pelas autoridades e terá dito que atropelou a namorada acidentalmente quando fazia marcha atrás na carrinha, que não tem visibilidade pelo retrovisor central. Admitiu que, após ter percebido que era a namorada, ainda a tentou reanimar e que gritou por socorro.

O alerta foi dado às 19h40 e ao local acorreram a GNR e os Bombeiros de Vila Meã. O corpo de Laura Micaela foi removido para o Gabinete Médico-Legal de Penafiel, onde será amanhã realizada a autopsia. Ainda não há data para o funeral.