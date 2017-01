Elemento do INEM alvo de agressão

Elemento do INEM não deixou homem entrar na ambulância

Um elemento da tripulação do INEM foi vítima de agressões na noite de sábado, na rotunda da Anémona, em Matosinhos.Eram cerca das 23h40, quando o INEM foi acionado para um acidente, que feriu uma grávida. No local, colocaram a vítima dentro da ambulância, mas não terão deixado o marido entrar.O homem não acatou as ordens, arrombou a porta e agrediu um tripulante, que foi hospitalizado.