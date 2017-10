Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eletrocutado a apanhar pinhas

Acidente aconteceu em Castro Marim.

08:54

Um homem romeno de 58 anos morreu ontem à tarde depois de ter sido eletrocutado no sítio da Azeda, Aldeia Nova, no concelho de Castro Marim.



Ao que o CM apurou, o homem estaria a apanhar pinhas, no cimo de uma árvore, quando inadvertidamente terá tocado num cabo de alta tensão e acabou por ser eletrocutado, o que provocou um incêndio na zona. O fogo acabou extinto pelos Bombeiros.



A GNR foi chamada e investiga.