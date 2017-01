Eletrocutado enquanto pescava

No local estiveram ainda 12 operacionais dos Bombeiros de Foz Côa, com uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

Um homem sofreu este domingo ferimentos graves quando estava à pesca na barragem do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.Segundo a mesma fonte, cerca das 14h05, a vítima estava à pesca com uma cana de fio de carbono que, no lançamento à água, embateu nos fios elétricos de um poste de média tensão, provocando-lhe ferimentos graves.O homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital da Guarda.