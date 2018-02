Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elevadores avariados afetam utentes de Algés

Idosos e pessoas com dificuldades de mobilidade são os mais prejudicados com problema em edifício novo.

Os utentes do Centro de Saúde de Algés (Oeiras) queixam-se do mau funcionamento das instalações, nomeadamente dos elevadores avariados. A unidade foi inaugurada a 25 de abril do ano passado.



"Esta situação é muito má, sobretudo para as pessoas que têm dificuldades. Vejo pessoas que não podem andar e é muito difícil, devia haver pelo menos um elevador a funcionar para os casos mais urgentes", denuncia Solange Paixão, utente de 66 anos.



"Quando chegamos ao centro para confirmar as consultas deparamo-nos com este problema e dizem-nos apenas que o elevador não está em condições, que temos de utilizar as escadas", explica Sandra Rebocho, outra utente. O edifício tem seis pisos para gabinetes de consulta, salas de pensos, receção, área administrativa e de apoio técnico.



"As enfermeiras vêm ao rés do chão para administrar a injeção e fazer o penso à minha mãe, doente com problemas vasculares, numa cadeira de rodas, devido à falta de elevadores", salienta Justino Horta, morador na zona e utente.



Ao CM, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo explica que "os elevadores têm um problema técnico, detetado e reportado ainda antes das novas instalações serem abertas ao público. Por isso, a obra foi aceite pela ARSLVT, com exceção dos elevadores".



A ARS diz ainda que "todo o edifício, incluindo os elevadores, encontra-se dentro do prazo da garantia de construção".



O CM questionou a Câmara de Oeiras, entidade responsável pela obra, que não respondeu.