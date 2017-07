Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo embaixador português na Venezuela

Carlos Sousa Amaro foi nomeado para o cargo de embaixador de Portugal na capital venezuelana.

Por Lusa | 16:22

O embaixador português Carlos Sousa Amaro vai assumir o posto de Caracas, Venezuela, segundo o decreto do Presidente da República publicado esta segunda-feira em Diário da República.



O ministro plenipotenciário de 2.ª classe Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro é nomeado, sob proposta do Governo, para o cargo de embaixador de Portugal na capital venezuelana, sendo uma de várias nomeações e exonerações de diplomatas de que dá conta a edição de hoje do Diário da República.



A saída de Caracas de Fernando Teles Fazendeiro -- que é agora exonerado do cargo de embaixador na capital venezuelana - já era conhecida, mas a sua nomeação para Bucareste não foi publicada hoje.



No final de junho, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu no parlamento que não haveria hiato entre a saída do embaixador colocado em Caracas e a entrada no seu sucessor.



O posto da Roménia "pode esperar o tempo que for necessário, os portugueses na Venezuela e os lusodescendentes é que não podem correr o risco de descontinuidade", disse o governante.



O embaixador Álvaro Mendonça e Moura deixa o cargo de representante permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, com efeitos a partir de 17 de junho de 2017, "transitando para a situação de disponibilidade, por ter atingido o limite de idade".



Pelo mesmo motivo, Mário Godinho de Matos é exonerado da embaixada de Moscovo, com efeitos desde dia 14 de junho.



Para a Rússia segue agora Paulo Vizeu Pinheiro, anterior representante permanente de Portugal na delegação permanente junto da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE), com sede em Paris.



António Almeida Ribeiro transita da Santa Sé para Viena, enquanto António Rodrigues da Silva é nomeado embaixador em Abuja (Nigéria).



A embaixadora em Oslo (Noruega), Maria Clara Santos, é exonerada e este posto será assumido por António Quinteiro Nobre, que deixa a embaixada em Seul (Coreia do Sul).



Rui Alberto Baceira, que era cônsul em Goa (Índia), passa a chefe de missão no escritório de representação de Portugal em Ramallah, saindo deste posto Mário Abreu de Almeida.