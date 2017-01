Embaixador paga 65 mil euros pelos filhos

Em causa a eventual declaração de ‘persona non grata’ e a expulsão dos jovens.



"Esta base de entendimento é um elemento adicional que o Governo considerará (...) quando tiver de deliberar", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"Dezenas de milhares de euros", que o advogado de Ruben Cavaco não quantifica, mas osabe aproximarem-se dos 50 mil euros agora acordados a que acrescem 15 mil já pagos por despesas hospitalares e outras, vão "reparar do ponto de vista indemnizatório e moral" a agressão de que o jovem de 15 anos foi alvo em agosto passado, em Ponte de Sor, pelos dois filhos do embaixador do Iraque, Haider e Rida, de 17 anos. Saad Ali chegou esta sexta-feira a acordo com a mãe de Ruben, que não irá para tribunal.O dinheiro deverá ser segunda-feira transferido em uma só tranche. Mas isso não trava o processo-crime por tentativa de homicídio.O Ministério Público - que aodisse não se pronunciar sobre acordos extrajudiciais - quer interrogar os agressores e, para tal, o Governo exigiu ao Iraque o levantamento da imunidade diplomática.