Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embate brutal mata motociclista

PSP esteve no local a investigar o caso.

Por Ana Silva Monteiro | 22:42

Um homem de 55 anos morreu, na noite deste domingo, após ter colidido na mota em que seguia com um carro, na rua Cesário Verde, em Valongo.



Um segundo envolvido, que seguia na viatura ligeira, ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.



A violenta colisão ocorreu pelas 20h10 numa estrada com bastante movimento. Apesar de todos os esforços feitos pelos bombeiros de São Pedro da Cova, o óbito acabou por ser declarado no local do acidente.



As circunstâncias em que ocorreu a colisão ainda estão por apurar.



A PSP esteve no local a investigar o caso.