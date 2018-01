Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EMEL cria mais 5 mil lugares em parques

Empresa vai expandir estacionamento à superfície para S. Domingos de Benfica e Lumiar.

A Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL) vai criar mais 5 mil lugares em parques de estacionamento este ano e expandir o estacionamento à superfície para as freguesias de S. Domingos de Benfica e Lumiar.



Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade, anunciou esta terça-feira na reunião conjunta da 1ª e 8ª comissões da Assembleia Municipal que a empresa pretende recrutar mais 60 colaboradores.



O vereador anunciou ainda que no segundo semestre do ano a Carris vai renovar a frota e comprar mais 280 autocarros, num investimento de 63 milhões de euros.



"São 280 veículos numa frota de 660, é uma compra massiva nunca antes feita", afirmou Miguel Gaspar, acrescentando que a empresa já contratou este ano 164 colaboradores e pretende contratar "mais 250 motoristas e guarda-freios ao longo deste ano".



A Carris foi adquirida em fevereiro de 2017 pela autarquia, que reverteu o processo de privatização implementado pelo governo de Passos Coelho. A câmara garante que no primeiro ano foi possível inverter a tendência de perda de passageiros.



"A oferta cresceu 4% em dezembro de 2017 face a dezembro de 2016 e a procura também aumentou 4,5%", disse Miguel Gaspar, frisando que até ao verão a Carris continuou a perder passageiros mas desde então registou-se um crescimento.



Os passes comprados para crianças cresceram seis vezes, segundo Miguel Gaspar. O vereador da Mobilidade revelou ainda que a câmara vai ter um papel "mais ativo" na gestão do tráfego e semáforos.



O presidente da autarquia, Fernando Medina, faltou à reunião por motivo de doença.