EMEL vai fiscalizar estacionamento durante 24 horas a partir de 2018

A novidade nos horários vem acompanhada por um reforço de equipamento e por algumas alterações ao modo de atuar dos funcionários da EMEL. "As operações noturnas serão asseguradas com recurso a um scan car, um veículo com um equipamento de leitura óptica de matrículas que, circulando a 60 quilómetros hora, identificará todas as viaturas que possam estar em situação de infração", contou Luís Natal Marques.Apesar de o prazo provisório para alavancar a medida ser o ano de 2018, os responsáveis da empresa alertam para o facto de este ano haver eleições autárquicas e lembram a necessidade de reconfirmarem os seus lugares na autarquia lisboeta.

É já a partir do próximo ano que a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vai passar a fiscalizar durante 24 horas e sete dias por semana, grande parte da capital lisboeta.Este alargamento do horário dos fiscais para o período da noite foi anunciado por Luís Natal Marques, o presidente do conselho de administração da empresa perante os deputados na Assembleia Municipal de Lisboa.Esta medida, que poderá ser aplicada logo em janeiro, tem como principal objetivo proteger as zonas reservadas a moradores e a detetar possíveis abusadores desses lugares de estacionamento. Ao jornal online O Corvo, o dirigente do conselho de administração explicou que "a EMEL vai deixar de ter restrições horárias para fiscalizar, multar e rebocar", com uma maior incidência em algumas áreas da cidade, que em parceria com as juntas de freguesia, possam carecer de mais atenção por parte dos fiscalizadores.