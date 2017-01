Português desaparecido em França estava "em casa de um amigo"

A polícia tinha precisado, também, que o jovem "só fala português, sofre de distúrbios psiquiátricos (bipolaridade) e não é capaz de andar nos transportes públicos", sublinhando que "ele é incapaz de se desenrascar sozinho sem o irmão" e que "não tem consigo bilhete de identidade nem formas de pagamento".

O jovem desaparecido desde 26 de dezembro em Massy, nos arredores de Paris, "já apareceu" e "terá estado em casa de um amigo", disse esta quinta-feira à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades."O jovem já apareceu. Terá estado em casa de um amigo", avançou a fonte.Na semana passada, a polícia de Massy, nos arredores de Paris, disse à agência Lusa que um jovem português de 26 anos, Sérgio Filipe Lopes Machado, estava desaparecido desde 26 de dezembro, no município de Massy, no sul de Paris.