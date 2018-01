Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante detido por violar 'ex'

Casal tinha-se separado em 2017.

Por João Mira Godinho | 09:09

Um homem, de 61 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por rapto e violação da ex-companheira, de 35, em Faro. O suspeito não se conformava com o fim do relacionamento.



O casal manteve a relação até meados do ano passado, na Suíça, para onde os dois tinham emigrado. Depois da separação, a mulher decidiu voltar a Portugal e para o Algarve, de onde ambos eram originários. Já na região, iniciou um novo relacionamento.



O homem, por seu lado, pretendia reatar a relação e, no fim de semana, deslocou-se a Faro à procura da antiga companheira. Na noite de sábado para domingo encontrou-a, com o novo namorado, numa sociedade recreativa no Rio Seco, à entrada da capital algarvia, e abordou os dois de forma violenta. A GNR foi chamada e controlou a situação, mas o casal, por se temer um novo ataque, foi escoltado até casa.



No domingo, a meio da tarde, o emigrante foi à residência da ex-companheira e, aproveitando o facto de o novo namorado estar ausente, forçou-a a entrar numa viatura e levou-a para uma casa na praia de Faro.



A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foi alertada e encontrou o veículo do suspeito junto à habitação. No interior da casa estavam os dois, com a mulher, depois de resgatada pelas autoridades, a acusar o homem de a ter agredido e violado.



Presente a tribunal a primeiro interrogatório, indiciado por rapto e violação, ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.



PORMENORES

Violência doméstica

A mulher acusa o homem de violência doméstica durante o período em que estiveram juntos, na Suíça, com constantes agressões enquanto mantiveram o relacionamento amoroso.



Vítima levada ao hospital

Depois de ser resgatada pela PJ, a mulher foi levada ao hospital de Faro a fim de realizar exames, para comprovar a violação de que disse ter sido vítima após o rapto pelo ex-companheiro.