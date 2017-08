Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante fica sem três dedos ao lançar foguete

Engenho explosivo rebentou, tendo causado ferimentos graves ao homem.

09:03

Um emigrante de 48 anos ficou sem três dedos da mão esquerda, durante a noite de segunda-feira, em Airão Santa Maria, Guimarães, quando estava a lançar foguetes na festa de aniversário de uma sobrinha, conforme apurou esta terça-feira o CM junto de fonte das autoridades locais.



O engenho explosivo rebentou, tendo causado ferimentos graves ao homem, que, apesar de ter sido prontamente assistido no local e transportado ao hospital, acabou por ficar com os dedos amputados.



O acidente aconteceu cerca das 21h00, na rua dos Penedos.



O emigrante, que terá experiência no lançamento de foguetes em festas populares, recebeu tratamento médico no hospital de Guimarães e acabou por receber alta ainda durante a madrugada de ontem.