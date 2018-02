Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante idoso julgado por ter matado a mulher à facada

Agentes encontraram corpo ensanguentado de Laura Beco, de 76 anos, na cama.

08:16

A 9 de outubro de 2015, Horácio Beco Lourenço entrou na esquadra de Castres, perto da cidade francesa de Toulouse. O emigrante, na altura com 79 anos, confessou ter matado a mulher à facada.



Na residência, os agentes encontraram o corpo ensanguentado de Laura Beco, de 76 anos, na cama. Por este crime, Horácio começou agora a ser julgado em França.



Já havia um historial de violência doméstica, a ponto de a polícia francesa ter ido à residência do casal no início desse ano. Horácio nunca justificou este crime macabro.