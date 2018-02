Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante mata patrão da Yamaha

Português pediu perdão pela morte de Olivier.

Por S.A.V. | 08:56

Um camionista português que, em janeiro de 2013, despistou o seu pesado provocando a morte de Jean-Claude Olivier, patrão da Yamaha França (empresa de motos e motores), causando consternação naquele país, foi agora condenado a pena suspensa de 9 meses de cadeia e um ano sem conduzir.



O tribunal deu como provado que o emigrante sofreu de uma doença súbita que o fez perder a consciência, atravessando o camião na autoestrada A1, em Wancourt.



O patrão da Yamaha, de 67 anos, seguia num jipe com a filha grávida de quatro meses e morreu no local.



O português pediu perdão pela morte de Olivier. Não tinha álcool ou drogas no sangue, não usou o telemóvel nem excedeu as horas de condução. Seguia a 87 kms/h.