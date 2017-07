Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante morre em despiste de mota

Viúva garante que vai voltar a França com filhos menores.

Por Silvana Araújo Cunha | 01:30

Victor de Jesus, emigrado há mais de 20 anos em França, regressou a Portugal no domingo e, ontem à tarde, resolveu dar um passeio de mota.



Despistou-se na rua Dr. João Rocha, em Fonte de Angeão, Vagos, e morreu no local.



"Nunca andava de mota. Foi a primeira vez, para aproveitar as férias", lamentou a mulher da vítima, Maria Vera Jesus.



"Agora, fico sozinha com os nossos filhos [menina de 6 anos e rapaz de 14]. Vamos voltar para França", garante.



"Estava a construir aqui a casinha e já não vai estreá-la", disse Graciete Miranda, vizinha.